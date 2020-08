Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo Temptation Island non si staccano più. La voce: "Ancora insieme, in tv"

Francesco Fredella 28 agosto 2020 a

Praticamente incollati. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si staccano più. Dopo Temptation Island, che li ha avvicinati al massimo, arriva la lunga vacanza in barca. Destinazione Sardegna. Sembra che la loro favola sia entrata nel vivo. E si vocifera che Signorini abbia messo gli occhi su di loro, pur essendo al completo il cast. I due, infatti, potrebbero entrare al Gf vip durante la corsa del programma che regala sempre sorprese ed emozioni. Da domani, come Manila annuncia sui social, il ritorno in onda su Radio Zeta nel week end. Adesso la bella ex Miss Italia torna a far sognare i fan, che l’hanno apprezzata tantissimo a Temptation island. Le nozze con Lorenzo potrebbero essere il secondo tempo di questa storia. Lui fa il pendolare per amore: su e giù Firenze-Roma e viceversa. Stessa storia per Manila, ma al cuor non si comanda.

Manila Nazzaro, pazzesca promozione a Mediaset? "Dopo Temptation Island..."

