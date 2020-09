Elettra Lamborghini? Si sposa vestita così: "Devo dimagrire". Clamoroso scoop di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

Abito fantastico. Il matrimonio è un evento unico ed Elettra Lamborghini vuole stupire tutti. In esclusiva su Chi racconta: “Ho scelto un abito fantastico. Solo che devo stare a dieta per un mese esatto. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi”. In barba alle regole tradizionali, la Lamborghini mostra i primi scatti in abito bianco. Emozionanti. Un vero scoop firmato dal settimanale di Alfonso Signorini.

La data delle nozze è fissata per il 26 settembre quando convolerà a nozze con Afrojack, dj e produttore famosissimo. Agli invitati, qualche giorno fa, aveva chiesto di sottoporsi al tampone per “non guastare la festa”. La ricca ereditiera, secondo i beninformati, ha preparato un matrimonio da favola. Insomma, una roba da incorniciare. Adesso, occorre capire quanti chili dovrà realmente perdere Elettra e a chi si è rivolta per rimettersi in forma. Tempo al tempo: anche questa spifferata potrebbe venire a galla molto presto.

