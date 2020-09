Wanda Nara in barca a Ibiza, il bikini è monumentale: di spalle, occhio al perizoma

02 settembre 2020 a

Sempre più calda questa coda di estate per Wanda Nara. La showgirl argentina, autentica star dei social, si gode qualche giorno di vacanza insieme al marito Mauro Icardi a Ibiza. dopo aver atteso tra Milano e Parigi la fine di questa estenuante stagione calcistica (il Psg di Maurito ha disputato l'ultimo atto, la finale di Champions League persa a Lisbona contro il Bayern Monaco). Ma ora è tempo di far festa e di godersi sole e mare. E Wanda fa le cose in grande, anche su Instagram: in barca, cappello di paglia d'ordinanza calato sui lunghi capelli biondi, bikini nero e posa più che strategica. Di spalle, Wanda lascia intravedere con non chalance un perizoma monumentale. E lo sguardo (il suo) si perde all'orizzonte.

