Wanda Nara in bikini a Ibiza: il costume sparisce in piscina, un Lato B da "allerta tsunami"

Dopo Milano e Parigi, Wanda Nara sconvolge anche Ibiza. La showgirl argentina, moglie e manager di Mauro Icardi, ha dovuto attendere la conclusione (amara) di questa estenuante stagione calcistica per godersi le meritate vacanze.

Dopo aver ingannato l'attesa della cavalcata estiva del Psg di Maurito in Champions League (conclusa con la sconfitta nella finalissima contro il Bayern Monaco) pubblicando su Instagram foto in bikini sotto la doccia sul terrazzo della loro casa milanese vista San Siro o scatti in sensualissimi abiti da sera per le grandi notti parigine, Wanda ha ripreso possesso del suo habitat preferito, la piscina. Ed eccola, appena messo piede alle Baleari, sdraiarsi su un lettino e lasciarsi cullare dalle dolcissime onde di una vasca a sfioro. Sullo sfondo, colline e calette dell'isola. In primo piano, un indimenticabile Lato B, piatto forte della casa. Per l'estate qualcuno è appena iniziata, e la temperatura si alza.

