Valentina Vignali, l'orrore dello skipper porcello in barca: "Cosa abbiamo trovato sul suo telefono", confessione-choc

02 settembre 2020 a

Una brutta avventura per Valentina Vignali, giocatrice di basket ed ex inquilina del Grande Fratello: lo skipper della barca che aveva noleggiato per le sue vacanze in Sicilia, a Lipari, le avrebbe infatti scattato di nascosto delle "foto proibite", che ritraggono "dettagli di parti intime" suoi e di alcune sue amiche con cui trascorreva le vacanze. "Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna", ha raccontato in una story su Instagram. Visibilmente scossa e arrabbiata, la Vignali ha spiegato di aver scoperto per caso delle foto rubate, notando un gesto sospetto dello skipper. A quel punto hanno chiesto all'uomo di porgere loro il telefono per mostrare quali foto avesse scattato: "Ha tentennato - riprende la Vignali -, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo". La Vignali ha aggiunto di essere pronta a denunciare lo skipper anche perché sembra che l'uomo abbia inviato le immagini anche ad alcuni suoi amici. Infine, la cestista ha voluto sottolineare - con il post su Instagram che potete vedere qui sotto - "quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa", ha concluso.

