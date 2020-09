Andrea Damante, lo sfregio alla De Lellis: "Dove ha portato Martina", lo scoop di Chi

02 settembre 2020 a

Molla Giulia De Lellis (dopo il ritorno di fiamma) e viene “pizzicato” con una ragazza di nome Martina. Adesso Andrea Damante è furioso. Ma andiamo per gradi. Il bel dj veronese sembra che abbia portato Martina negli stessi posti che frequentava con la De Lellis. Tra loro la rottura è definitiva. “Nessuna possibilità di tornare insieme”, racconta una fonte segreta. Infatti, Damante e Martina - che si starebbero frequentando - vanno piano. Pianissimo. In silenzio. Ma il vortice del gossip sembra averli già inghiottiti. I fan dei Damellis, numerosissimi, sono sul piede di guerra perché Damante avrebbe portato Martina nei “luoghi più romantici frequentava quando era legato a Giulia”, scrive Chi. Un autogol clamoroso? Non lo sappiamo. Sicuramente un’indiscrezione che fa parlare. Anzi che fa rumore.

