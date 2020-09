Mara Venier in costume da bagno, roba alla Pamela Anderson in Baywatch: curve esplosive, tutti a bocca aperta

02 settembre 2020 a

Una Mara Venier "alla Pamela Anderson". Fa scalpore su Instagram la foto della signora di Domenica In pubblicata sul proprio profilo Instagram. Lo scatto è amarcord, realizzato 10 anni fa con il suo compagno nel paradiso caraibico di Turks and Caicos.

Zia Mara, splendida e raggiante, sfoggia un costume rosso intero che sembra "preso in prestito" direttamente dalla serie tv cult Baywatch, quella dell'esplosiva Pamelona, per l'appunto, e sulla chioma bionda un cappellone in salsa Western. "Bei tempi, ricordi belli....", scrive lei, oggi 69 anni, in accoppiata con il compagno Nicola, che rilancia la foto anche sul proprio profilo. E i commentatori più velenosi scrivono: "Tanti chili fa...". Quelli di Carraro, ovviamente.

