Loredana Lecciso, prospettive proibite: la foto spinta dalla piscina di Al Bano Carrisi

Seduzioni e provocazioni direttamente dalla piscina di Al Bano Carrisi. Seduzioni e provocazioni firmate Loredana Lecciso, la cui voglia di estate pare inesauribile. Nella tenuta di Cellino San Marco la showgirl si rilassa e si mostra sul suo profilo Instagram. Colpisce in particolare uno scatto che la ritrae mentre, fasciata in un bikini rosso, esce dalla piscina: fisico perfetto, forme incantevoli e prospettiva maliziosa. Una foto d'autore che ha intercettato, giusto per fare due nomi, i complimenti di Monica Leofreddi e Francesca Leto. Ma sono moltissimi i follower che hanno commentato la foto facendo i complimenti a Loredana Lecciso (complimenti che avranno riempito d'orgoglio Al Bano: tra i due il feeling è clamorosamente ritrovato).

