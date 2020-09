Il petroliere Hormoz Vasfi e il party più glam dell'estate in Sardegna

04 settembre 2020 a

E’ stato il party più Glam dell’estate Sarda quello che il magnate e petroliere Hormoz Vasfi ha regalato alla bellissima fidanzata Valentina per celebrare i suoi vent’anni, anche se definirlo party è assai riduttivo visto che i festeggiamenti sono durati ben tre giorni! Valentina Shcherbenko, modella di origine russe, è apprezzata da numerosi e rinomati brand di moda oltre che essere una brillante studentessa universitaria presso lo IED di Milano. “La Zarina”, nome con cui tutti la chiamano per via del suo carattere deciso ed il suo portamento elegante, da inizio estate fa coppia fissa, anzi sono inseparabili, con il Tycon iraniano rimasto folgorato dalla sua bellezza a prima vista. I tre lussuosi party, come descrive il settimanale diretto da Roberto Alessi, Novella 2000, si sono svolti a più riprese partendo dal Billionaire di Porto Cervo con una cena realizzata per quaranta selezionatissimi ospiti tra i quali hanno figurato, Sinisa e Arianna Mjhailovic, Marco e Barbara Marcolin, Elisabetta Gregoraci accompagnata dall'amico Jonathan Kashanian, Giorgia Venturini, Raffaella Zardo, Federica Manicini, il fotografo di moda Julian Hargreaves e tanti altri volti noti appartenenti al mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana ed internazionale. Una festa che si è protratta insieme a pochi intimi sino all’alba, culminata con l’apertura dei regali ricevuti dalla Zarina sulla terrazza dell’hotel Cala di Volpe,“residenza” estiva delle vacanze di Hormoz Vasfi; più che un abituè tra le mura del prestigioso e lussuoso hotel. Il giorno seguente tutti al Niki Beach location sulla spiaggia bianchissima de le Roccette dove, una parte del locale, è stata riservata al party diurno di Valentina: una festa che più di un inviato ha definito incredibile. Qui si sono aggiunti, oltre agli ospiti del giorno precedente, il patron del marchio Diesel Renzo Rosso con la moglie Arianna, l’influencer Mariano di Vaio, l’ex calciatore della Juventus e della nazionale Claudio Marchisio, e molti altri Vip che questa estate hanno animato le giornate e le notti della Costa Smeralda.

