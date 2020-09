Adriana Volpe, crisi con il marito Roberto Parli? "Sono dall'altra parte della barricata, e...". Un'intervista pesantissima

04 settembre 2020 a

E' stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Adriana Volpe, che dopo l'esperienza all'interno della casa, adesso ha iniziato una nuova avventura su Tv8, dove conduce il programma Ogni mattina con il giornalista Alessio Viola. Tutto sembra andare a gonfie vele nella vita della conduttrice trentina, se non fosse per il mistero che avvolge la sua vita privata.

Molti infatti si chiedono se la Volpe e il marito, l'imprenditore Roberto Parli, siano ancora una coppia. La domanda sorge abbastanza spontanea se pensiamo che alla fine del Gf Vip 4 ad aprile, lei stessa aveva parlato di un rapporto non scoppiato, ma comunque cambiato. E fa aumentare i sospetti anche la mancanza di loro foto insieme sui social. Risulta strano infatti che, nonostante i due siano molto presenti su Instagram, appaiono sempre da soli o con altre persone e soprattutto in posti differenti.

Ma Adriana Volpe non sembra voler fugare nessun dubbio. Tant'è che in un'intervista al settimanale Visto ha detto: "In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei". Un commento abbastanza evasivo che non lascia pensare a delle buone notizie.



