Melissa Satta, trasparenza selvaggia sul lato B: avete presente questa foto? Da restarci secchi

Sono i giorni del festival del cinema di Venezia. Certo senza assembramenti, senza grandi folle, con poco pubblico. Ma ovviamente il red carpet resta. E su quel tappeto sfilano star, registi, attori e alcune delle donne più belle del mondo. Tra chi non ha sfilato sul red carpet c'è Melissa Satta, che però lo aveva calcato lo scorso anno, nel 2019. E l'ex velina di Striscia la Notizia lo ha voluto ricordare con un post su Instagram, "memories", memorie, scrive in calce alla foto che potete vedere qui sotto. Uno scatto pazzesco. Sul red carpet, infatti Melissa Satta si presentò con un lungo abito nero dalle trasparenze provocanti, in particolare quelle in corrispondenza del lato B. Spettacolare e inimitabile.

Slip di pizzo, trasparenze sconvolgenti: Melissa Satta, la foto con cui sfida la censura | Guarda

