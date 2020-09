Giancarlo Magalli, confessione da censura: "Heather Parisi fece un capriccio? Le tirai un calcio"

08 settembre 2020 a

Giancarlo Magalli si confessa. Dopo gli ormai noti dissapori con Adriana Volpe, il conduttore de I Fatti Vostri racconta di tutte le colleghe - "un'ottantina", ammette - che ha avuto al suo fianco. Una a caso? Heather Parisi. Su di lei il ricordo rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni: "Heather mi si metteva davanti quando parlava. Una volta da dietro le diedi un calcetto", racconta aggiungendo che la ballerina si girò facendogli notare il gesto. “E se ti rimetti davanti te ne do un altro”.

Una reazione - tiene a precisare - non violenta. D'altronde, prosegue, "Heather ha uno straordinario talento” e che alla “fine un capriccio da una brava così lo si può sopportare”. Si passa poi ad Anna Falchi. Magalli ricorda l’episodio avvenuto durante Domenica In, quando la showgirl raccontò una barzelletta un po’ piccante e il conduttore la rimproverò con un: “Ma come ti viene in mente?". A parte sporadici episodi - si difende - Magalli con le donne ci è sempre andato d'accordo.

