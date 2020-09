Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, "nonostante gli autovelox": pronti a tutto, impensabile indiscrezione

08 settembre 2020 a

La storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si fa sempre più seria. Secondo diversi rumors la deputata di Italia Viva e il bell'attore avrebbero addirittura quello che Il Tempo definisce "un nido d’amore segreto". In realtà la casa non sarebbe solo segreta, ma anche strategica perché posizionata vicino a Roma, nella costa laziale situata a nord della capitale. La zona indicata dal quotidiano della Capitale è quella di Santa Marinella, "ideale per tornare velocemente nei palazzi della politica, nonostante i numerosi autovelox piazzati lungo la statale Aurelia". Un indizio, quello del nido d'amore, che conferma gli scatti estivi: tra la Boschi e Berruti, nonostante le malelingue, tutto va a gonfie vele.

