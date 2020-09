Mediaset e il colpaccio con Giulio Berruti: "A colloquio con lui", ecco dove potremo vederlo a breve

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Li vorrebbe nel cast del Grande Fratello Vip. Forse sono stati arruolati. Non si sa con certezza, ma Giulio Berruti -attore e odontoiatra, nonché fidanzato di Maria Elena Boschi - e Morgan sono stati a colloquio con Alfonso Signorini. Che vorrebbe portarli nella casa del Gf vip. Adesso non è più un’indiscrezione, ma una notizia. Berruti farebbe il suo primo reality da fidanzato con l’ex ministra, Morgan tornerebbe in tv. E chissà se il Gf vip non abbia immaginato persino una sorpresa per lui. Ad esempio l’arrivo di Bugo, con il quale ha rotto i rapporti sul palco dell’Ariston.

Il cast, comunque, è al completo. Signorini, che ne ha provinati tanti di vip, sta pensando anche alle riserve: quei personaggi che possono, in pratica, salire sul treno in corsa (magari dopo poche puntate). Immaginate se il bello della tv - Berruti - dicesse realmente sì. Un vero colpaccio. Bis per Morgan, che le potrebbe cantare a tutti.

