Sabrina Salerno, camicia blu scollatissima e mossa sbagliata: si china in avanti ed è fuori tutto, disastro sexy

08 settembre 2020 a

a

a

Non ci sono dubbi. Tra le regine di Instagram dell'estate che sta malinconicamente finendo c'è Sabrina Salerno. Bellissima, giunonica, intramontabile e provocante. Seguitissima, scatto dopo scatto, si è imposta al centro del gossip: le sue forme, insomma, hanno fatto parlare e continuano a farlo. Anche e soprattutto perché la showgirl, di anni, ne ha 52. Strepitosamente portati. E anche oggi, Sabrina Salerno fa parlare di sé. La ragione? Una story pubblicata ovviamente sul suo profilo Instagram, un breve video in cui parla ai suoi fan. Lo fa in primo piano, un poco piegata in avanti. Mossa assai audace: come si vede nel fermo-immagine, infatti, dalla camicia blu con ampia scollatura fa capolino in tutta la sua bellezza il seno della Salerno, impreziosito dalla collana con una S, indubbiamente la sua lettera.

Sabrina Salerno in bikini: costume troppo piccolo, seno troppo grande. La foto a figura intera è da cortocircuito | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.