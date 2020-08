Sabrina Salerno in bikini, la foto a figura intera contro i criticoni: costume troppo piccolo, seno troppo grande

30 agosto 2020 a

Sembra impossibile, ma c'è chi critica Sabrina Salerno per le sue foto su Instagram. A 52 anni, la storica cantante di Boys e Siamo donne, popstar di culto della musica italiana tra anni 80 e 90, conquista (quasi) tutti grazie alla sua fisicità ancora prorompente, un fisico da ragazzina e soprattutto una testa pensante: personaggio mai banale, al di là delle etichette da pin-up affibbiatele nel momento di massimo successo, l'artista ligure abbina nei suoi post sensualità, ironia e riflessioni un po' più profonde del livello medio dei social italiani.

E così l'ultimo post vuole essere una bella risposta agli hater: "Ho un carattere solare e positivo, posso accogliere consigli, suggerimenti o critiche con molta serenità, fatico a comprendere volgarità, offese e attacchi davvero gratuiti. Viva le donne e la femminilità". A corredo, una bella foto quasi a figura intera in cui il bikini, come spesso le capita, non riesce a contenere del tutto le sue curve esplosive. Cosa c'è di meglio che sbattere in faccia ai criticoni la bellezza donatale da Madre Natura?

