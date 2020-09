Martina Stella come Marilyn Monroe: piedi nudi, gonna cortissima e topless

13 settembre 2020 a

Una Martina Stella alla Marilyn Monroe, con tanto di gonnellino cortissimo e topless. Su Instagram, l'attrice toscana lanciata ancora minorenne come Lolita italiana nel film culto di Muccino L'ultimo bacio, capace di stregare più di una generazione di italiani, continua a dare spettacolo mescolando foto patinatissime e sensuali a massime di vita d'impatto.

"Sotto la gonna di Martina Stella"

L'ultima? Una citazione della diva americana, simbolo di seduzione universale. "Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare". Come dare torto a Marilyn,e a Martina? Piccolo dettaglio: nella foto pubblicata su Instagram, le due bionde si guardano idealmente, in un incrocio di femminilità clamoroso. Complimenti.

