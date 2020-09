Martina Stella, body attillatissimo: “grazie” esplosive, e lì sotto… c'è poco da immaginare

04 settembre 2020 a

Martina Stella è una delle donne più sensuali ed avvenenti dello spettacolo italiano. Quasi mezzo milione di persone la segue quotidianamente su Instagram, dove lei non perde occasione per ammaliare i suoi fan con una serie di scatti non adatti ai deboli di cuore. L’ultima carrellata è davvero notevole: la Stella è immortalata con una gabbietta per uccellini in testa e con indosso un costume intero nero particolarmente attillato, che mette in risalto le sue “grazie” esplosive. Inoltre lo spacco lì sotto lascia poco spazio all’immaginazione: le gambe sono chilometriche ed ai limiti della perfezione, come tutto il fisico di Martina. La quale anche in questo caso ha fatto il pieno di complimenti: e non poteva essere altrimenti, le basta davvero poco per apparire di una bellezza straordinaria.

