Al Bano Carrisi, "mi dicono cose terribili": tutto per una frase, orrore contro il cantante

“Ho solo uscite, nessuna entrata”. Lo aveva dichiarato Al Bano Carrisi in un'intervista rilasciata qualche mese fa che fece molto discutere, ma pare che molti non abbiano digerito la sua frase. Tant'è che poi il cantante, ospite a Rai Radio 2, è tornato sulla questione e ha confessato di essere stato preso di mira: "Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

La polemica è scoppiata precisamente lo scorso maggio, quando Al Bano aveva detto che non sarebbe riuscito ad andare avanti senza concerti. Una difficoltà che però non è stata compresa dal pubblico. Un'altra questione che, a detta del cantante, lo infastidisce molto è il gossip, in particolare quello che circola sul suo matrimonio con Loredana Lecciso: "Io sto bene con Loredana così come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere”, e poi qualche parola anche su Romina Power: "Anche con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici".

Sul lavoro, invece, Al Bano ha detto di essere in un momento di pausa, ma non ha nascosto il suo entusiasmo per la prossima edizione del Festival di Sanremo: "Non vedo l’ora di tornarci, ho un conto aperto con Sanremo".

