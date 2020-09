Al Bano distrutto dal lutto, il più commovente dei ricordi: "Sempre nel mio cuore"

12 settembre 2020 a

Al Bano a cuore aperto. In un'intervista rilasciata al settimanale Voi, il cantante ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, senza però mai dimenticare le sue origini. Partito da Cellino San Marco, in Puglia, povero e con un sogno da realizzare, vi è poi tornato per rendere onore alla promessa fatta al padre: fare il vino per lui e conquistare la fama internazionale. Al Bano ricorda in modo commosso anche la madre, scomparsa di recente. A lei ha dedicato un particolare tipo di vino: "Ho creato per lei 'Mater Landa' con l’etichetta a forma di cuore. Perché lei è sempre nel mio cuore".

Tra i momenti più emozionanti della sua vita poi c'è l'incontro con Padre Pio. "Lo ricordo come fosse ieri: arrivai dal Santo con la corriera, insieme a mia zia, avevo 11 anni", ha raccontato. Ed è stato proprio quel giorno ad avvicinarlo tanto alla preghiera. Infine un pensiero anche per la figlia Jasmine Carrisi. Al Bano si è detto entusiasta della sua carriera da cantante, ma ha detto anche che l'appoggerà a una sola condizione: "Deve portare a termine l’università".

