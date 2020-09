Laura D'Amore, l'hostess di Alitalia più famosa del mondo: quando si toglie l'uniforme... foto da matti

16 settembre 2020 a

a

a

Laura D’Amore ha iniziato a lavorare come hostess di Alitalia, ma è diventata molto di più in pochissimo tempo. Merito dei social, sui quali la ragazza ha saputo reinventarsi influencer, trasformando il suo lavoro in un brand: su Instagram ha quasi 700mila follower, il numero più alto finora mai registrato da una “influencer dei cieli”. Lei è a tutti gli effetti la più seguita al mondo e nel giro di due anni ha visto la sua vita cambiare radicalmente, avendo potuto monetizzare le sue più grandi passioni: fare l’assistente di volo e la moda. Non a caso scorrendo il suo profilo lei si definisce “influencer di moda, non di viaggi” e abbondano le foto fuori dall’orario di lavoro. “Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice - ha svelato a Il Messaggero - un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.