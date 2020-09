Wanda Nara, "vado a letto". Reggiseno? No, due strisce di tessuto: topless incendiario, sfida la censura

19 settembre 2020 a

"I miei piani per il venerdì sera... dormire", scrive - in spagnolo - Wanda Nara in calce all'ultima foto, incendiaria, pubblicata sul suo profilo Instagram. Il punto è che lei, a nanna, ci va "vestita" così come potete vedere qui sotto. Biondissima e bellissima, catenina con crocifisso luccicante al collo, si mostra mentre indossa quello che, forse, potrebbe essere definito un reggiseno. Capo molto peculiare: si tratta di una serie di strisce di tessuto che, sostanzialmente, lasciano le forme della vulcanica moglie di Mauro Icardi completamente scoperte. Una foto piccantissima, senza veli, per una "buonanotte" ad altissimo tasso erotico. Firmato Wanda Nara.

