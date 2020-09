Raffaella Fico, anche gli slip in pizzo nero: seduta sul letto così, la foto con cui sfida la censura

21 settembre 2020 a

a

a

Foto proibite, quelle pubblicate da Raffaella Fico sul suo profilo Instagram. Due scatti incandescenti con cui la showgirl manda in estasi i suoi follower. Nella prima immagine eccola in una lussuosa stanza, seduta su un letto. A coprirla soltanto reggiseno e mutandine (striminzitissime) in pizzo nero. Insomma, le trasparenze lasciano ben poco spazio all'immaginazione: foto, ammettiamolo, pazzesca, in cui si nota in primissimo piano la figura di un uomo (forse, il suo nuovo compagno, Giulio Fratini). Dunque un secondo scatto: un bianco e nero in cui si mostra di spalle con slip bianchi, sempre in pizzo, e lato B in primissimo piano. Insomma, una Raffaella Fico assolutamente incendiaria. Per due volte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.