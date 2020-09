Grande Fratello Vip, Mario Balotelli sotterra Dayane Mello: bastano due singole parole

23 settembre 2020 a

Ora Mario Balotelli fa chiarezza. Le sue parole sono roboanti. “Sono fidanzato”, racconta al settimanale Chi. E così mette la parola fine alla vicenda “Dayane Mello”, che aveva ammesso in tv di essere ancora innamorata di super Mario. “Non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”, precisa. Insomma, Dayane deve farsene una ragione. La storia è chiusa, finita. Non c’è possibilità di vederli insieme. La concorrente del Grande Fratello Vip, che non ha fatto mistero del flirt con il calciatore, ha spoilerato tutto il passando. Praticamente a carte scoperte con Enock lì presente nella casa. Ma ora le parole di super Mario spengono ogni tipo di gossip.

