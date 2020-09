Grande Fratello Vip, "così la De Blanck massacrava gli uomini nel suo harem": la sconvolgente rivelazione del suo ex

23 settembre 2020 a

A Mattino Cinque di Federica Panicucci, in onda rigorosamente su Canale 5, si è parlato di Grande Fratello Vip, in particolare della contessa Patrizia De Blanck, mattatrice di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ospite della Panicucci, ecco Jo Pinter (ex amante di Patrizia De Blanck), il quale rivela particolari interessanti sulla contessa: “Aveva un harem, ma lo dice anche lei. Il suo fascino riguarda il modo di comportarsi con gli uomini. E’ una massacratrice”.

L'ex amante racconta la personalità della concorrente del reality: “Patrizia è nata, è vissuta e morirà contessa. La sua vita è un insieme di Beautiful, Il segreto, Dinasty e Sentieri". Pinter non concorda con la tesi che il padre di Patrizia, il conte De Blanck non fosse conte e ha polemizzato con il giornalista di Oggi Giangavino Sulas che sostiene il contrario.

