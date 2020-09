Live-Non è la d'Urso, "non è stata adottata": dall'ex amante, bomba atomica su Patrizia De Blanck

28 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck non smette di stupire. A raccontare l'ultima rivelazione è l'ex amante Jo Pinter. L'uomo, ospite domenica 27 settembre a Live-Non è la d'Urso ha detto chiaro e tondo: “Patrizia ha rettificato lei stessa alla sua intervista al giornale Oggi, dicendo che non era stata adottata”. Nel salotto di Barbara d'Urso si parla infatti sulle vere origini della contessa ora ospite della casa del Grande Fratello Vip. Proprio in merito a questo su Canale 5 è arrivata una busta choc contenente un documento del Ministero della Giustizia di Cuba che attestava che la De Blanck sarebbe nata dal matrimonio tra Guillermo De Blanck e Lloyde Dario.

Nella scorsa puntata Giangavino Saulas aveva rivelato che la contessa potrebbe essere la nipote del Duce, in quanto figlia naturale di Asvero Gravelli, che a sua volta sembrerebbe essere figlio di Benito Mussolini. Un'affermazione però negata da Jo Pinter.

