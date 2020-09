Chiara Ferragni si fa un "regalino" da tre milioni di euro: ecco quale villa si vuole comprare

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

Chiara Ferragni sogna una mega villa. Proprio come George Clooney. La location? Ovviamente il lago di Como, dove la super star americana è di casa. Sembra che i Ferragnez, prestissimo, possano mettere nero su bianco un affare milionario. Le ultime indiscrezione parlano di una mega villa con ogni confort: quindici stanze da letto, un parco di 4 ettari e 12 bagni. Volete sapere il prezzo? Tre milioni di euro. Il piccolo Leone, figlio della coppia, potrebbe crescere in una residenza da sogno. Proprio come un vero principe.

Le ultime indiscrezioni parlano di Villa Barzaghi: si tratta di una super villa con un panorama spettacolare. Fedez commenta: “Un giorno bellissimo”. E così corrono le voci legate alla visita della coppia nell’interland milanese (dove starebbe cercando casa). Se portassero per Villa Barzaghi la privacy sarebbe assicurata. Un affare milionario: Fedez e Chiara avrebbero già deciso di mettere mani al portafogli per il grande acquisto. Ma la trattativa sarebbe in corso. Bocche cucite.

