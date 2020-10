Cristina D'Avena svela il suo lato bollente: "Mi piace il bustino stretto. Sono una femmina...", ciò che non aveva mai detto

02 ottobre 2020 a

“Io sogno proibito degli italiani? Sono una femmina, mi piace il bustino stretto, far vedere le forme, anche se sono sempre moderata e mai volgare”. Così Cristina D’Avena ha approfondito un aspetto meno conosciuto della sua personalità ai microfoni de I Lunatici, il programma notturno di Rai Radio2. Dalle nuove alle vecchie generazioni, tutti la conoscono per le sigle dei cartoni animati, ma lei è anche altro: un’icona gay e ora anche un sogno proibito. “La mia femminilità adesso viene fuori in tutte le sue forme - ha spiegato - desta una curiosità sicuramente maggiore verso il pubblico, che conosce la Cristina dei telefilm ma che scopre una Cristina nuova”. La D’Avena ha precisato di non voler assolutamente risultare sopra le righe o addirittura volgare: “Ho fatto una foto in bikini ed è successo di tutto. Ma l’ho fatto in maniera amorevole, tranquilla, senza maschere o ghirigori. Ovviamente a me fa piacere che un uomo possa dire che sono bella o che sono ancora in forma. I maniaci? Sì, sui social ogni tanto qualcuno arriva. Gli si deve spiegare che non è il caso di andare oltre. Se capisce bene - ha chiosato - altrimenti lo blocchi”.

