Cristina D'Avena si spoglia: mai vista così, forme da urlo a 56 anni. Una foto bollente

Una sorpresa ad altissimo tasso erotico che risponde al nome di Cristina D'Aventa, una sorta di mito, lei e la voce che ha prestato a tutti i più celebri cartoni animati trasmessi in Italia. Ma qui, si parla di altro. Si parla dell'ultima foto, esplosiva, pubblicata su Instagram. Uno scatto in cui la cantante, dall'alto dei suoi 56 anni portati in maniera divina, si mostra in un bikini sfrangiato ed incendiario. Nulla da dire, il décolleté è da urlo, le forme perfette, toniche ed esplosive. Insomma, una Cristina D'Avena in grandissima forma fisica. La cantante bolognese si è fatta ritrarre come vedete qui sotto nel corso di una vacanza a Montecarlo: l'immagine ha fatto il giro del web e ha ovviamente catalizzato i complimenti dei follower, che non sono abituati a vedere una Cristina D'Avena così... disinvolta.

