Cristina D'Avena in barca, il décolleté sorprendente a 56 anni: prendisole striminzito per Miss Bim bum bam

21 agosto 2020 a

a

a

Per chi è nato a cavallo di anni 70 e 80, Cristina D'Avena sarà sempre la ragazza che cantava le sigle dei cartoni animati di Bim bum bam su Italia1, con un altrettanto giovanissimo Paolo Bonolis alla conduzione. I più grandicelli addirittura la ricorderanno bambina prodigio allo Zecchino d'oro. Oggi, 35 anni anni dopo, Cristina è una donna con lo stesso spirito di allora: la cantante bolognese, 56 anni, continua a girare l'Italia e i suoi concerti, dedicati sempre alle sigle-cult, fanno il pienone (paura coronavirus permettendo). Su Instagram, stessa storia: post simpatici e un po' più intimi.

Guendalina Tavassi esagerata? Perché non l'avete vista sotto: la scollatura molto più giù dell'ombelico... | Guarda

Lunedì, foto in barca in bikini, in pieno relax. Qualche ora fa, si è invece messa al timone al grido "All'arrembaggio" (un suo successo). "Chi mi segue?", domanda simpatica. Moltissimi, a giudicare dai commenti. Anche perché molti maschietti sono stati rapiti dal sorprendente décolleté dell'eterna ragazzina, che il prendisole non riesce a contenere...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.