Elisabetta Canalis, dal body spunta il "proibitissimo"? Lo sfogo: "Ce l'ho come tutte", la foto da censura

02 ottobre 2020 a

Elisabetta Canalis ha rimediato con grande stile all’incidente erotico che gli è capitato in un video pubblicato su Instagram. La famosissima showgirl era diventata immediatamente virale per aver sponsorizzato una marca di intimo femminile in maniera diversa da solito: nel video prima appare avvolta in un asciugamano per poi passare ad un body di pizzo nero. Dal quale però lì sotto è sfuggito un dettaglio hot: la lingerie si è spostata lasciando intravedere (molto) più del previsto. Questa cosa ha sollevato un polverone nei commenti, fino a quando la Canalis non ha deciso di intervenire direttamente anziché far finta di niente: “La tengo come todas”, ovvero “ce l’ho come tutte” tradotto dallo spagnolo. Più o meno la stessa espressione utilizzata da Laura Pausini qualche anno fa, quando durante un concerto all’estero le si aprì la vestaglia scatenando una valanga di commenti sulle sue parti private.

