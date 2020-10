Giacomo Urtis e Lorenzetti, rissa a Live Non è la D'Urso: "Chirurgo dei vip? Sei un imbroglione"

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

rischia il processo. Adesso alrompe il silenzio il medico più discusso degli ultimi tempi, definito il chirurgo dei vip che ha costruito un impero con cliniche in tutta Italiae Urtis si scontrano al Live. Uno sostiene che l’altro (Urtis) non avrebbe titoli per operare. "Sei un imbroglione" urla il professore. Che fa chiarezza. E spunta la polemiche sui titoli, che fa infuriare Urtis. Annuncia denunce: "Sono specializzato in dermatologia, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, lavoro due o tre ore al giorno. Fanno tutto i miei chirurghi". Urtis poi attacca Lorenzetti: "Non sarai mai me,". Il professore si difende: “Io faccio il chirurgo".Urtis, però, rischia di andare a processo. I Nas hanno scoperto che nello studio di Urtis. "In realtà quello che leggi sui giornali io non l’ho appreso. Non facciamo prelievi di sangue per i capelli", dice Urtis difendendosi alle accuse nei suoi confronti. Ma spuntano alcuni post sui social, dove Urtis è molto attivo, che sponsorizzano la tecnica del prelievo del sangue (Prp) per la crescita dei capelli. "Quel video, sono un medical blogger, l’ho fatto sottoponendomi. Mi sono sottoposto io, invece non lo faccio ai miei clienti”, conclude al Live. Urtis si difende con le unghie e coi denti.

