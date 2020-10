Alice Sabatini, nudo integrale nella vasca all'aperto: foto sconvolgente, senza fiato

06 ottobre 2020 a

Fermi tutti, perché la foto in questione è semplicemente pazzesca. La protagonista? Alice Sabatini, la meravigliosa Miss Italia 2015. Certo, la sua bellezza non è affatto una novità. Semmai, di nuovo, c'è lo scatto che potete vedere qui sotto. In cui la Sabatini si mostra nuda, come mamma l'ha fatta, mentre si gode un bagno in una vasca idromassaggio all'aperto. Sguardo seducente dritto in camera e capelli bagnati, le parti intime nascoste in qualche modo, Alice Sabatini seduce e incanta i suoi follower. Una foto d'autore, allusiva e super-sexy, sensuale, zero volgare. E i seguaci, come detto, perdono letteralmente la testa: date un occhio alla cascata di messaggi di giubilo con cui hanno inondato il profilo di Alice...

