Arisa, svolta totale: "Sono ritornata allo stato originale della mia faccia". Eccola oggi: sconvolgente

Dimenticatevi la Arisa che avete imparato a conoscere. "Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia", scrive la cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa. La 38enne si mostra "senza filtri": "Negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più. Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema".

Dopo la famosissima (e famigerata) foto in bikini con rotolini e pube in primissimo piano di questa estate, una nuova tappa nella sua battaglia in nome della Body Positivity, l'accettazione di sé e dei propri difetti fisici. "Perché solo io dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite. Un essere umano è quello che è, quello che dà, o quello che appare?", chiede Arisa. "Amiamoci per quello che siamo - invoca -. Siamo Vita".

