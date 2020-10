Franceska Pepe al Grande Fratello Vip, lo sfregio degli autori: perché è scattata la rissa dietro le quinte

10 ottobre 2020 a

La rissa tra Franceska Pepe e l'autrice del Grande Fratello Vip dietro le quinte, venerdì sera, è vera e confermata dai diretti interessati. Una prova, d'altronde, è stato l'ingresso in studio con clamoroso ritardo della ex concorrente eliminata lunedì sera dal reality condotto da Alfonso Signorini. Ma è Gabriele Parpiglia, giornalista di punta di Chi, a svelare cos'è veramente accaduto lontano dalle telecamere e qual è stato il motivo della furiosa lite tra le due signorine.

"Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l'iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c'è un autista che ti porta in stazione". "L'agente - ha concluso a Casa Chi - ci ha detto che lei non vuole più andare al GF, non vuole nemmeno partecipare come pubblico. Tesi confermata dalle storie Instagram dove ha definito tutti vergognosi e casa di pazzi".

