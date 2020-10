Arisa, il dramma quando era bambina: "Papà aveva gli animali, mi chiamavano pecora e mi dicevano che puzzavo"

13 ottobre 2020 a

"Alle medie mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti", Arisa si è confessata in un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo passato: "Per gli altri erano battute ma io le prendevo sul serio, mi pesavano". La cantante, proveniente da un piccolo paesino della Basilicata, ha rivelato di essere stata bullizzata durante l'infanzia: "Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l'autobus con i miei 'amici'. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo...". Arisa, però, ha spiegato anche che è riuscita a farsi forza grazie alle sue passioni. Una in particolare, la musica. Tant'è che tutti l'abbiamo conosciuta a Sanremo con "Sincerità".

La cantante, inoltre, ha anche deciso di smettere di inseguire modelli estetici insensati: "Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?". Poi quest'estate è arrivata la foto in costume sui social: "Ero al mare e continuavo solo a guardarmi la pancia, le cosce... mi demoralizzavo. Poi mi sono detta: basta preoccuparmi, faccio una foto e la metto su Instagram. Ma con tutto quello che siamo in grado di fare noi donne, possiamo sempre perderci dietro queste preoccupazioni?", si è sfogata Arisa.

