Luigi Berlusconi, le foto del matrimonio: l'impensabile vestito di Federica Fumagalli, una grossa sorpresa

14 ottobre 2020 a

a

a

Ora, spuntano le fotografie del matrimonio tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, cerimonia privatissima che si è celebrata il 7 ottobre nella cappella dell'oratorio San Sigismondo all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Presenti tutte le donne di famiglia, mentre Silvio e Pier Silvio Berlusconi hanno raggiunto la famigli al ricevimento a Villa Belvedere, a Macherio. A pubblicare le foto della cerimonia, ovviamente, Chi di Alfonso Signorini, che non si lascia mai sfuggire mezzo scoop. Ed ecco il look di Luigi e Federica, sfoggiato per i pochissimi invitati, soltanto 35. Il figlio del Cav sfoggia un completo classico ma con cravatta violetta. Sorprendente, al contrario, il vestito nuziale scelto dalla Fumagalli: chi si aspettava qualcosa di discreto e low-profile resterà infatti deluso. Eccola con enorme velo, pizzi, merletti e delle soluzioni molto vistose. Sorprendente.

Il paparazzo esagera, il bodyguard sbrocca: alta tensione al matrimonio di Luigi Berlusconi, spunta il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.