Grande Fratello Vip, "Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me": corna dopo un mese, l'amante esce allo scoperto

"Ha tradito Flavio Briatore con me". A gettare discredito su Elisabetta Gregoraci è il suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani, intervistato da Nuovo. "Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L'ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore". Una bella botta per la showgirl calabrese, ancora impegnata nel Grande Fratello Vip.

Dopo il flirt, l'ex manager ha continuato a sentire la Gregoraci, che avrebbe anche trovato il modo di lasciargli una confidenza molto intima sul manager del Billionaire. "La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari... Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità". Anche per questo Chiesa Soprani è convinto che la lettera inviata da Briatore alla Gregoraci al GF Vip sia una sorta di "messaggio subliminale per evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio".

