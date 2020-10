Eva Henger, no al Grande Fratello Vip. Gira una voce: "Mercedesz e Lucas Peracchi, colpaccio Signorini"

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

Eva Henger dice no. Nessun Grande Fratello Vip con sua figlia Mercedesz. Sembra, infatti, che mamma e figlia sarebbero state in pole position per l’ingresso nella casa di Cinecittà, visto il reality si prolungherà fino a febbraio 2021.

L’ex attrice attacca, di nuovo, sua figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. "Non è cambiato nulla, quella persona non vuole che Mercedesz si riavvicini a me”, racconta a Casa Chi. tutto molto strano, visto che Peracchi - spesso intervistato da noi - ha raccontato di essere pronto a qualsiasi primo passo verso una rappacificazione. Ma la Henger rincara la dose: "Non pensavo che mia figlia potesse innamorarsi di un uomo che divide madre e figlia. A lei piacerebbe tanto partecipare. A me è bastata l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella Casa litigherei dal primo giorno con tutti". Se dovessero entrare nella casa sarebbe un vero colpaccio di Signorini. E se il conduttore mettesse gli occhi su Mercedesz e Lucas? Scacco matto. Un vero boom di sensualità: stiamo parlando di una coppia bellissima, affiatata, con un fisico statuario. Che fa sognare tutti.

