Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Pretelli piange e Signorini la brutalizza in diretta: "Che palle"

Così si spezza in diretta il cuore di Pierpaolo Pretelli. Al Grande Fratello Vip parla Elisabetta Gregoraci, il suo spasimante ascolta e piange lacrime amarissime. Dallo studio, Alfonso Signorini chiede alla ex di Flavio Briatore: "Fuori da qui hai qualcuno sì o no?". Lei risponde secca: "Io non so se ho qualcuno che mi aspetta, ma io da quando sono qua penso a una persona". Parole che hanno letteralmente gelato Pretelli, conscio che nella casa il colpo di fulmine è stato a senso unico.

La Gregoraci tende a svicolare sui sentimenti che prova per l'ex velino di Striscia la notizia, tanto da far sbottare anche Signorini che auspica risposte inequivocabili: "Mi fai un nervoso allucinante, che palle". Quando poi chiedono a Pretelli come si sente, lui ammette: "Ho passato giorni migliori. Io penso che qualcuno fuori ce l’ha. Non è facile trasformare qualcosa di più di un'amicizia in una semplice amicizia. Sono tre notti che non chiudo occhio per molti pensieri, soprattutto perché potrebbe uscire. Sarebbe la più grande perdita. E’ l'emozione più forte che ho vissuto".

