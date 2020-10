Gianluca Vacchi, "ben arrivata": che nome ha messo a sua figlia appena nata

27 ottobre 2020 a

Fiocco rosa in casa Vacchi: è nata la piccola Blu Jerusalema: “Lei è con noi… Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi, è nata. Grazie a Dio è in salute e noi la amiamo già più delle nostre vite”, annuncia con un post in inglese sul proprio profilo Instagram lo stesso imprenditore.

La coppia ha annunciato il lieto evento con una bellissima fotografia, il primo scatto di famiglia in cui si intravede la manina della figlia. Vacchi e la fidanzata, Sharon Fonseca, fanno coppia dal 2018. Per il nome i due si sono si sono ispirati a un tormentone di questa estate: Jerusalema. Vacchi è diventato papà a 52 anni, anche se non aveva mai nascosto il desiderio di diventare padre.

