Fabrizio Corona, botte e psicofarmaci al figlio? Retromarcia di Carlos: "Tutte balle, perché le ho dette"

Carlos Maria Corona ritratta tutto le cose dette qualche settimana fa contro il padre. In una videochiamata con la madre Nina Moric, poi postata su Instagram, il ragazzo aveva rivelato che Fabrizio Corona mentiva sulla sua positività al Covid, lo picchiava e gli dava psicofarmaci. Delle accuse pesanti che, però, adesso rinnega: "Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Voglio solo che la mia famiglia stia bene. I litigi fanno riflettere e devono essere costruttivi", ha spiegato in un video pubblicato sul social. Carlos, quindi, ha cercato di chiarire una volta per tutte il suo rapporto con i genitori, con l'obiettivo di mettere fine alle liti in famiglia. Solo Corona ha repostato il video del figlio nelle sue storie.

