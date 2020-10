Live-Non è la D'Urso, "psicopatica da manicomio". Fabrizio Corona delira contro Nina Moric, Mediaset interrompe il collegamento: clamoroso

19 ottobre 2020 a

Un Fabrizio Corona decisamente fuori controllo, quello ospite in collegamento a Live-Non è la D'Urso di Barbara D'Urso, su Canale 5 domenica 18 ottobre. L'ex re dei paparazzi ha voluto replicare alle pesanti accuse mosse contro di lui dall'ex moglie Nina Moric. Ma lo ha fatto in modo accettabile. Corona ha detto che la Moric avrebbe "strumentalizzato un audio del figlio in un momento di totale delirio". Ma non solo, ha anche aggiunto: "Alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica da manicomio di quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare una parte della storia". Parole pesantissime, accuse estreme, soprattutto in assenza della controparte. Tanto che gli autori del programma Mediaset hanno deciso di interrompere il collegamento con Corona e tagliare la porzione di programma a lui dedicata: troppa foga, troppe accuse. E troppo pesanti. Meglio fermarlo.

