Fabrizio Corona smentisce il figlio: "Sono positivo al coronavirus". Poi il "vaffa" (anche) a Libero

Fabrizio Corona conferma di essere positivo al coronavirus e, per dimostrarlo, pubblica su Instagram il referto del tampone. I dubbi sulle sue condizioni di salute sono nati quando l'ex moglie Nina Moric ha pubblicato sui social una videochiamata con il figlio Carlos Maria, in cui proprio quest'ultimo smentiva il padre, accusandolo di aver mentito sul coronavirus. Nelle sue storie, poi, l'ex re dei paparazzi scrive: "Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità e la raggiungeremo" e poi aggiunge che anche Carlos è risultato positivo. E non è tutto. Dopo aver provato ai suoi follower di aver contratto realmente il Covid, Corona manda a quel Paese i siti che hanno rilanciato le parole del figlio in videochiamata con la madre. Tra questi ci sono Liberoquotidiano.it, Fanpage.it, Leggo.it e Trash italiano.

