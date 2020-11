Amanda Lear, a 80 anni le confessioni troppo piccanti: "Due ore di sesso al giorno bastano. E con il mio ultimo uomo..."

Roberto Alessi 01 novembre 2020 a

Amanda Lear da sempre sa giocare con i giornali. A Oggi ha detto: «Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo». E, dell'ultimo dice: «Un italiano focoso, finché si è infatuato di una ragazza che annunciava il meteo in tv... È tornato, mi supplicava di perdonarlo. Scordatelo». Ricordo che una volta mi ha detto: «Vive la gerontophilie» (viva la gerontofilia, ndr). Non credo che a 80 anni, forse, abbia cambiato idea.

