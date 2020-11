Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta Gregoraci: "Voglio delle cose che non puoi darmi"

04 novembre 2020 a

Pierpaolo Pretelli ha deciso di troncare con Elisabetta Gregoraci. Dopo aver tentato invano di conquistare l'ex moglie di Flavio Briatore, Pretelli dice basta al tira e molla. "Mi sono stancato. È come se mi stesse un po’ passando quella fase. Vorrei prendermi un po’ di tempo", ha confessato l'ex velino di Striscia la Notizia all'amica Adua Del Vesco. Già dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl aveva accusato il coinquilino di non averla difesa dagli attacchi ricevuti in studio. "Io voglio delle cose che non arrivano mai, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l'umore", è stata la risposta di Pretelli. Ma la Gregoraci si è infuriata: "Non abbiamo una storia, a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti". E infine la frase di Pierpaolo che farebbe pensare a un vero e proprio capolinea: "Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi".

