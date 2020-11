Asia Argento completamente nuda nella vasca idromassaggio, Lato B in bella mostra

07 novembre 2020 a

a

a

Asia Argento lo sappiamo ama provocare i suoi ammiratori. L'attrice e regista ha infatti postato, sul suo profilo Instagram, una foto completamente nuda immersa nella sua Jacuzzi. Nello scatto apparso sui social, la 45enne romana è sdraiata e mostra il lato B, che affiora dall'acqua della vasca idromassaggio. E in poche ore, tra tatuaggi sexy, curve pericolose e sguardo malizioso, Asia conquista migliaia di like e commenti.



Un momento di leggerezza in un periodo decisamente difficile, per lei e per papà Dario Argento. Intervistata a Ogni mattina sul canale Nove, l'attrice ha confessato di essere in ansia per il padre regista 80ennr a causa dell'epidemia di coronavirus. "Non esce di casa, va solo a Messa. Io non lo vedo, l’ho visto a settembre. Ho molta paura che si possa ammalare, non ci voglio nemmeno pensare",

