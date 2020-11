Ogni Mattina, Asia Argento confessa: "Ho molta paura, non ci voglio nemmeno pensare"

06 novembre 2020 a

a

a

E' apparsa provata e pensierosa Asia Argento, intervenuta come ospite a Ogni Mattina. La preoccupazione dell'attrice è tutta per il papà, Dario Argento, che con i suoi 80 ai rientra nella categoria a rischio per il Covid. “Mio padre è molto spaventato. Non esce di casa, va solo a Messa. Io non lo vedo, l’ho visto a settembre. Ho molta paura che si possa ammalare, non ci voglio nemmeno pensare", ha confessato Asia. Ma a non farla stare tranquilla è anche la crisi che sta attraversando il mondo dello spettacolo: "E’ un momento drammatico. Purtroppo nei momenti difficili la prima cosa che va via è la cultura. Invece è ciò che ci distrarrebbe, che ci aiuterebbe ad allontanare le nostre paure”. Infine qualche parola anche sulla movida, nemico numero uno in questo periodo di contenimento del contagio. Secondo la conduttrice Adriana Volpe, molti ragazzi hanno abbassato la guardia quest'estate e infatti poi ha ironizzato: "La Movida? Cambierei la parola in Mo’ vedi". Della stessa opinione l'attrice, che però ha aggiunto: "Penso a questi ragazzi. Gli si chiede molto. Quanta libertà devono sacrificare”.

X-Factor, Alessandro Cattelan positivo al coronavirus: salta la conduzioni? Le ipotesi sul sostituto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.