Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il pesantissimo sospetto: "Condiziona il televoto, mostra solo il peggio di sé"

Erano già stati "nemici" nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Ora la prima è opinionista in studio da Alfonso Signorini e il secondo (storico concorrente anche del GF "normale") è semplice telespettatore. Ma non rinuncia a bombardare l'ex valletta di Mike Bongiorno, colpevole a suo dire di fare favoritismi in senso positivo e negativo. "È scorretto puntare il dito sempre sugli stessi 2/3 concorrenti con il rischio poi di condizionare la loro avventura quando finiscono al televoto - scrive su Instagram il simpatico Patrick -. Essere opinionisti non autorizza a mancare di rispetto per il semplice gusto della provocazione. Non si può dare dell’aggressivo quando nello stesso contesto ci si è comportati a più riprese ampiamente peggio". La conclusione del ragionamento di Pugliese è tranchant: "Non si va in tv per essere un esempio ma non si va nemmeno per mostrare il peggio di se perché è l’unica cosa che si è in grado di fare".

