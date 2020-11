Stefano Bettarini, la sorella Simona contro gli autori del Grande Fratello Vip: "La sua squalifica? Un'esagerazione"

12 novembre 2020 a

a

a

La sorella di Stefano Bettarini, Simona, scende in campo in difesa del fratello. L'ex calciatore, infatti, è stato squalificato dal Grande Fratello Vip - a soli tre giorni dall'ingresso - per aver bestemmiato. L'espulsione, tra l'altro, non è andata giù allo stesso Bettarini che, una volta fuori dalla casa, ha attaccato la produzione del reality e Alfonso Signorini. Adesso è intervenuta anche Simona, che ha condiviso uno scatto con il fratello su Instagram e ha definito "un'esagerazione" la sua squalifica. Poi ha chiarito di non aver mai sentito bestemmiare Stefano, che è molto credente. "Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”, ha scritto Simona Bettarini.

"Sette reality, solo figure becere. E pure una bestemmia": umiliazione per Stefano Bettarini, l'ultima cannonata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.